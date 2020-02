Incidente sulla strada provinciale 181 Vasto-San Salvo: tre feriti

Tre feriti nell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla provinciale 181, la strada interna che collega Vasto e San Salvo.

Traffico bloccato e deviato sulla statale 16, dove si è verificato un secondo incidente, un tamponamento che ha convolto la Fiat 500 guidata da L.C., 19 anni, la Opel Corsa al volante della quale c'era D.C.G., 45 anni, e la Seat Altea guidata da S.G., 46 anni.E' intervenuta la polizia locale. Dopo gli iniziali rallentamenti, il traffico sulla statale Adriatica è tornato a scorrere regolarmente attorno alle 15,30.

Sulla provinciale Vasto-San Salvo, invece, 118, vigili del fuoco e polizia municipale di Vasto si sono portati sul posto per soccorrere i tre feriti: due uomini, tra cui un prete di Casalbordino, e una donna, che erano alla guida della Ford Focus e della Fiat Panda che si sono scontrate frontalmente all'altezza dell'incrocio di località Buonanotte dopo le 14,30. Le loro condizioni non sono gravi.

Il comunicato della polizia municipale - "Alle ore 14:30 circa - ricostruisce i fatti un comunicato del comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro - si è verificato un tamponamento fra tre mezzi lungo la SS.16 km 520,600 direzione nord. Coinvolti i signori L.C. di anni 19, alla guida di una fiat 500, D.C.G. di anni 45 anni conducente di una opel corsa e S.G. di anni 46, alla guida di una altea. Le persone coinvolte non hanno riportato lesioni gravi.

Il sinistro ha causato gravi problemi alla circolazione sulla SS16.

Un altro sinistro si è verificato in località S.P. 181 al km 4, un frontale tra due autovetture, una Ford Focus condotta dalla signora G.M. contro una Fiat Panda, condotta dal signor D.R.F. di 78 anni.



In entrambi i sinistri stradali sono in corso gli accertamenti tecnici del caso da parte della Polizia Locale per ricostruire la dinamica degli eventi".