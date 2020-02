I vastesi affascinati da Nave Palinuro a Punta Penna: "Grazie per questa opportunità"

Giornata di visite al porto di Punta Penna dove, ieri, è attraccata la nave scuola Palinuro della Marina Militare Italiana [LEGGI]. Nonostante la pioggia e il vento decine di persone hanno raggiunto il porto per salire a bordo della storica goletta, varata in Francia nel 1934 e acquistata nel 1950 dalla Marina Italiana che l'ha trasformata in una nave per la formazione degli allievi sottufficiali.

La tappa a Vasto rientra nella 54ª Campagna d'istruzione degli allievi del 1° Corso della Scuola Militare Navale Francesco Morosini di Venezia, "che si addestrano nell’apprendimento delle arti marinaresche sviluppando così lo spirito di squadra che contraddistingue i marinai, acquisendo i valori etici e le tradizioni che sono peculiari della Marina Militare". I giovani marinai hanno accolto, insieme all'equipaggio della nave, i tanti visitatori saliti a bordo rispondendo anche a domande e curiosità sul loro percorso di addestramento.

In questa campagna nave Palinuro porta la bandiera dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina GASLINI” di Genova, che quest’anno compie 80 anni dalla sua fondazione, donata alla nave dal presidente dell’Ospedale Pediatrico lo scorso 17 maggio a La Spezia.

Ad aprire le visite questa mattina sono stati i soci della sezione di Vasto dell'Anmi che hanno collaborato con Guardia Costiera e amministrazione comunale per l'organizzazione della visita. Con loro anche il comandante del Circomare, Cosimo Rotolo, al suo ultimo giorno di comando a Vasto. C'è stato il consueto scambio di crest tra il presidente Anmi Luca Di Donato e il comandante del Palinuro, capitano di fregata Giuseppe Valentini.

Le visite a bordo della nave proseguiranno anche oggi, giovedì 14 giugno dalle 15 alle 19, e domani, venerdì 15 giugno dalle 10 alle 12. Poi il Palinuro salperà da Vasto e farà rotta verso Augusta.

La visita in Comune. Il comandante del Palinuro, con alcuni rappresentanti dell'equipaggio e il comandante Rotolo, è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Francesco Menna, con gli assessori Giuseppe Forte, Luigi Marcello e Anna Bosco e il dirigente Vincenzo Toma. "Il sindaco Menna ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo della nave, molto apprezzata dai vastesi, che già nei giorni scorsi all'annuncio dell'approdo, avevano manifestato attraverso i social, la soddisfazione di poter avere nel porto cittadino la prestigiosa imbarcazione della Marina Militare", si legge in una nota del Municipio.

Il primo cittadino "ha ringraziato il comandante per la disponibilità e per la grande occasione offerta alla comunità cittadina di poter vedere da vicino il vascello che rappresenta motivo di orgoglio per l'intero paese. Il comandante Valentini ha donato al sindaco Menna il Crest ufficiale del Palinuro ed un libro della Marina Militare. Il sindaco ha consegnato al comandante un libro dedicato al faro di Punta Penna".