Due storiche società calcistiche si uniscono: nasce la Bacigalupo Vasto Marina

Due storiche realtà calcistiche della città si uniscono per creare una nuova società. È di ieri l'annuncio che Asd Bacigalupo e Asd IC Vasto Marina diventeranno Asd Bacigalupo Vasto Marina. L'obiettivo è "creare ciò che finora non si è riuscito a fare, ovvero un settore giovanile serio a supporto dell'attività agonistica", si legge in una nota stampa. Le due dirigenze, che in questi giorni hanno definito i dettagli del nuovo progetto, "sono consapevoli che la strada scelta è sinonimo di effettiva programmazione con un occhio di riguardo alla crescita della componente del settore giovanile: proprio il settore giovanile rappresenterà per la Bacigalupo Vasto Marina il punto fondamentale su cui mettere le basi per il futuro".

Per quanto riguarda l'attività della prossima stagione calcistica 2018-2019, "è stata inoltrata da parte della nuova società la domanda di ripescaggio in Promozione, con ottime probabilità di accoglimento, e proprio per la prima squadra la scelta del nuovo allenatore è ricaduta su Roberto Cesario, lo scorso anno in Promozione con il Casalbordino conseguendo ottimi risultati. Per il settore giovanile verranno disputati il campionato juniores, il campionato regionale allievi (per il quattordicesimo anno consecutivo) e il campionato regionale giovanissimi (per il quindicesimo anno consecutivo), oltre alle varie categorie della scuola calcio che proseguiranno le proprie attività presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto".

Juniores, allievi e giovanissimi, oltre alla prima squadra, svolgeranno l'attività sul campo di località San Tommaso a Vasto Marina, dove a breve partiranno i lavori per la realizazione del nuovo manto in erba sintetica. "Il nuovo ciclo della ASD Bacigalupo Vasto Marina è in movimento per un futuro pieno di successi e traguardi, sempre con l'obiettivo di valorizzare i giovani del nostro territorio non solo dal punto di vista calcistico, ma anche umano e sociale".