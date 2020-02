Di corsa a donare il sangue: in bici i donatori del Ciclo Club Vasto

Avis e Ciclo Club di Vasto festeggiano la Giornata mondiale del donatore di sangue.

"In questa occasione - racconta il segretario e addetto stampa dell'Avis, Michele Massone - il Direttivo dell'Avis Comunale Vasto si è recato presso il locale Centro Trasfusionale dove ha incontrato per un saluto i donatori presenti, tra i quali c'erano anche i donatori del Ciclo Club Vasto che per onorare questa giornata mondiale a noi dedicata, hanno deciso di venire a donare tutti insieme, per lanciare un messaggio di solidarietà e di sport (dove lo sport sta come modo di vivere sano per poter essere un ottimo ed affidabile donatore).

Oggi, 14 giugno 2018, Giornata mondiale del donatore di sangue, i nostri donatori non vedevano l'ora di venire a donare. Oggi sono arrivati di corsa. Il presidente, Michele Menna, ringrazia il presidente del Ciclo Club Vasto, Antonio Spadaccini, ed i loro/nostri ciclo-donatori, per la sempre pronta disponibilità".