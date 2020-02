Aveva con sé marijuana sottovuoto dal valore di 3mila euro: un arresto a Roccaspinalveti

Aveva con sé 3mila euro di marijuana: un quantitativo che sarebbe servito a confezionare 2-300 spinelli destinati al mercato locale. I carabinieri di Roccaspinalveti hanno arrestato un 40enne residente a Rimini, ma da tempo domiciliato nel paese dell'Alto Vastese.

"La notte trascorsa – racconta il maggiore Amedeo Consales – nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Roccaspinalveti hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo, M.G. 40enne originario di Rimini ma da tempo domiciliato nel comune dell’Alto Vastese, già noto alle Forze dell’Ordine per pregiudizi di polizia specifici.

Da qualche giorno i militari della stazione avevano acquisito informazioni di natura confidenziale su un possibile giro di droghe leggere nel piccolo centro. Le indagini orientate su pregiudicati della zona che potessero essere coinvolti, hanno consentito nel corso della scorsa notte, di individuare e controllare un veicolo Audi A 3, con a bordo il M.G. in ingresso nel comune di Roccaspinalveti.

In considerazione dell’atteggiamento di evidente apprensione da parte del conducente, i militari operavano una perquisizione veicolare di iniziativa ai sensi del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti. L’operazione di polizia giudiziaria consentiva di rinvenire, occultata in uno shopper all’interno dell’abitacolo tra gli effetti personali di biancheria, una busta termosaldata sotto vuoto contenente circa 210 grammi di sostanza infiorescenza che ha reagito positivamente all’esame narcotest alla marijuana. La sostanza sequestrata, del valore sul mercato di circa 3mila euro avrebbe consentito il confezionamento di circa 2-300 spinelli, probabilmente destinati al mercato roccolano.

M.G., al termine delle formalità di rito veniva tradotto presso la sua abitazione e posto agli arresti domiciliari a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Vasto di turno, Dott. Michele Pecoraro in attesa del giudizio direttissimo".