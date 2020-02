Ladri a piedi sulla ferrovia per tentare il furto alla Iveco, vigilantes li mettono in fuga

Avevano già sistemato la corda con cui si sarebbero calati con la refurtiva per scappare il prima possibile. Ma non hanno fatto in tempo neanche a entrare nella concessionaria, perché il custode e le guardie giurate li hanno scoperti. I ladri sono fuggiti in direzione sud.

Sventato furto stanotte alla Iveco di Vasto Marina, lungo la statale 16, grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dell'istituto di vigilanza Aquila srl.

"Attorno a mezzanotte e un quarto - raccontano i vigilantes - il portiere notturno presente presso il sito ha allertato la centrale operativa dell'istituto, informandola di alcuni bagliori luminosi visibili sul tracciato ferroviario. In pochi minuti la pattuglia di Vasto arrivava sul posto. Erano presenti, infatti, sul tracciato ferroviario, ignoti dotati di torce elettriche che, alla vista della vigilanza, fuggivano lestamente in direzione Termoli. Gli stessi lasciavano sul posto una corda con numerosi nodi agganciata alla ringhiera che avrebbe permesso loro di uscire dal sito tramite il muro di recinzione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vasto che, dopo una verifica, si sono portati immediatamente presso la stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, poco distante da lì, per intercettare qualcuno proveniente a piedi dalla ferrovia".