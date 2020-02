L’evento per i golosi: dal 22 al 24 giugno il Festival dello street food a Vasto Marina

Il Festival dello street food approda a Vasto Marina. Ventiquattro truck e Apecar porteranno sulla riviera tanti cibi golosi da diverse regioni italiane e non solo.

"La coloratissima carovana Typical Truck Street Food, dopo i successi nel centro Italia, sta per sbarcare finalmente in Abruzzo", annuncia l'organizzazione dell'evento.

"Sul Lungomare Cordella andrà in scena, dal 22 al 24 di giugno, la 1° entusiasmante edizione del Festival dello Street-Food. L'evento è curato dalla TTS-Food divenuta ormai garanzia di Festival di successo grazie all'ottimo cibo espresso accuratamente selezionato e sano divertimento. La formula vincente della socialità. La passeggiata del Lungomare accoglierà 24 simpatici e stravaganti Truck e ApeCar provenienti da diverse Regioni d'Italia. Gli Street Chef a bordo dei loro mezzi si sfideranno a colpi di ricette gourmet. Un evento gustoso e divertente per tutte le famiglie che gode del patrocinio della città di Vasto. Non mancherà la compagnia del Circus village, con i suoi artisti di strada e circensi, vi stupiranno con tanti suggestivi spettacoli e affascinanti performance. Ali fatate, spettacoli di magia e bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampoleria e danze tribal. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia. Al tramonto, stuzzichini e cocktail accompagnati da suggestivi Fire show, musica, arte e fuoco, uno spettacolo emozionante e fiabesco.

Troveranno soddisfazione tutti i tipi di palati:

Hamburger gourmet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora e chianina; Cuoppi di pesce fritto, hamburger di tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, all'induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; Pasta alla carbonara, alla gricia, cacio e pepe e amatriciana; Olive e cremini ascolani; Patate fresche e fritte al momento; Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, crema di pistacchio e cassatine; Patate e pollo fritti sul posto; la vera Paella Valenciana accompagnata da ottima sangria; Panini gourmet con burratine campane, verdure alla griglia e salse fatte in casa; Ottima birra artigianale Cruda. Per gli amanti del dolce, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi e molto altro ancora".