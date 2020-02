Bengalese con doppio decreto di espulsione dall’Italia rintracciato a San Salvo

Un bengalese di 42 anni è stato fermato e identificato a San Salvo Marina mentre "vagava nel territorio comunale". “Dai controlli è risultato che a suo carico pendevano due decreti di espulsione emessi dal Questore di Udine sin dal 2010 e da ripetute dalle segnalazioni dell’Ufficio stranieri della stessa Questura continuando liberamente a circolare in Italia” ha dichiarato l’assessore alla Polizia Locale Fabio Raspa. L’extracomunitario è stato accompagnato presso il Commissariato di Vasto in attesa di ulteriori provvedimenti.

ABUSIVISMO - Nella stessa operazione di controllo a San Salvo Marina sono stati recuperati oltre cento costumi da bagno e un carretto utilizzato per la vendita della mercanzia. “Ho dato mandato alla Polizia Locale – ha affermato il sindaco Tiziana Magnacca – di proseguire senza sosta l’attività di identificazione delle persone straniere e di contrasto al commercio abusivo. Non si può transigere sul rispetto delle regole e della legalità. Tutto questo lo dobbiamo al rispetto della salute perché non conosciamo la provenienza della merce acquistata per strada, ai commercianti che pagano le tasse e alla sicurezza dei nostri concittadini”.