Nicola Fiore resta alla Vastese, in biancorosso arriva anche Napolano

Nella Vastese che affronterà il campionato di serie D 2018/2019 ci sarà ancora capitan Nicola Fiore. L'esterno Vastese ieri ha siglato l'accordo per proseguire l'esperienza nella squadra della sua città. "Ho sempre avuto come obiettivo quello di poter continuare a giocare a Vasto", ha detto ieri Nicola Fiore dopo la firma con i presidenti Bolami e Scafetta. "La società si sa muovendo con anticipo ed entusiasmo ed è un buon segno. Per quanto mi riguarda non vedo l'ora di ricominciare, ci aspetta una stagione che ci auguriamo tutti possa essere esaltante per il gruppo e per il nostro caloroso pubblico".

In casa biancorossa è arrivato anche un altro giocatore nel reparto d'attacco. Si tratta di Giordano Napolano, classe 88 di Terracina, che ben conosce mister Ottavio Palladini. Per lui una lunga esperienza in serie C1, C2 e D vestendo anche le maglie delle squadre abruzzesi Val di Sangro, RC Angolana, San Nicolò e Pineto.

"Ringrazio la società per questa opportunità", ha detto Napolano al suo arrivo a Vasto, accolto da Bolami, Scafetta e dal ds Ruffini. "La presenza di mister Palladini è importante ma lo è, anche e soprattutto, l'ambizione del club ad una stagione importante per una piazza caclcistica di alto livello com'è quella di Vasto. Mi metterò a disposizione con la massima determinazione e voglia di fare bene con questa nuova maglia".