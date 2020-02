In bicicletta da Vasto a San Gabriele dell’Addolorata, l’iniziativa del Ciclo Club

Erano in 33 i ciclisti che domenica 10 giugno hanno partecipato al ciclopellegrinaggio da Vasto a Isola del Gran Sasso, per far visita al Santuario di San Gabriele dell'Addolorata. La pedalata, lunga 150 km., è stata promossa dal Ciclo Club Vasto, presente con 25 ciclisti, a cui si sono aggregati rappresentanti del Vastese Inn Bike e del Team Audax Vasto.

Dopo la lunga sgambata su due ruote il gruppo si è rifocillato con un pranzo ristoratore e ha partecipato alla messa nel Santuario prima di far ritorno a casa in bus con un nutrito gruppo di accompagnatori che ha seguito la carovana. Anche in questo appuntamento il Ciclo Club Vasto ha coinvolto la sezione di Vasto dell'Avis, rinnovando una collaboraizone ormai storica, per "sensibilizzare le nostre comunità alla solidarietà disinteressata ed alla donazione di sangue".