Fiamme nella discarica di Cupello, nella notte bruciano i rifiuti

Un incendio, questa notte, ha interessato la discarica di rifiuti gestita dalla Cupello Ambiente in località Valle Cena, a Cupello. Nella tarda serata di ieri le fiamme si sono sviluppate nella vasca inaugurata nel 2016 e al servizo del polo tecnologico Civeta (a cui è adiacente) e altri conferitori. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che, dopo alcune ore di lavoro, hanno domato le fiamme. Con loro hanno operato anche gli operai in servizio presso la discarica fronteggiando il fuoco con lo spostamento di mucchi di terra. L'allarme era scattato dopo le 23. "Sono stato chiamato dal comandante dei carabinieri - riferisce il sindaco Manuele Marcovecchio - e mi sono recato sul posto".

Le fiamme hanno attaccato la parte di discarica con scarti non riciclabili derivanti dalla raccolta urbana e dai trattamenti effettuati negli impianti del Civeta. "Si tratta di rifiuti non pericolosi quindi non si sono sviluppate esalazioni nocive". Il primo cittadino è rimasto nell'impianto del Civeta fino a quando la situazione non è stata sotto controllo. Sul posto i tecnici stanno verificando quanto accaduto.

I vigili del fuoco hanno continuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della vasca anche questa mattina, verificando chen non vi fossero focolai pronti a riattivarsi.