Con il concerto di Roy Paci si chiude la festa della Madonna dei Miracoli

Con il concerto di Roy Paci si sono chiusi i festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli. Nelle due giornate di festa migliaia di persone hanno partecipato agli appuntamenti religiosi e di spettacolo a Casalbordino per una festa che si svolge da oltre 400 anni. Domenica sera la processione dal paese alla Basilica della Madonna dei Miracoli [LEGGI] è stata vissuta con raccoglimento e devozione dai fedeli.

Ieri pomeriggio la processione per le vie di Miracoli e, in serata, il concerto di Roy Paci e degli Aretuska che hanno portato una carica di energia trascinante per tutte le persone arrivate a Casalbordino per questo appuntamento. A fine serata il Comitato Feste, che anche quest'anno si è adoperato con grande passione, ha espresso la soddisfazione per l'organizzazione della Festa che, come da tradizione, è tra le più partecipate dell'intera regione.