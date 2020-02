A Vasto arriva Nave Palinuro: la goletta della Marina Militare fa tappa a Punta Penna

Arriva a Vasto Nave Palinuro. L'affascinante goletta della Marina Militare Italiana attraccherà al molo del porto di Punta Penna nei prossimi giorni, facendo tappa nellla sua navigazione lungo la penisola per l'addestramento degli allievi sottufficiali. Seguendo il programma disposto dalla Marina con l'Ufficio Circondariale Marittimo sarà una bella occasione per i cittadini di vedere da vicino una nave che unisce il fascino della storia alla modernità dell'affestramento degli uomini di mare.

Mercoledì 13 giugno, alle 11.30, in Municipio sarà presentato ufficialmente il calendario delle iniziative.

Sarà possibile visitare nave Palinuro giovedì 14 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 e venerdì 15 giugno dalle 10 alle 12. L'ingresso è gratuito e non ci sarà bisogno di prenotazione.

Il Palinuro è una “Nave Goletta”. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi di cui quello prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo). A questi alberi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso armato con vele di taglio (fiocchi). La superficie velica complessiva è di circa 1.000 mq., distribuiti su quindici vele. L'altezza degli alberi sul livello del mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana.

Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale (detto di coperta) sono ubicati i locali di vita dell’equipaggio e degli Allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero. Sul cassero, all’estrema poppa, è situata la Plancia di Comando, invece al suo interno sono ubicati gli alloggi e i locali di vita degli Ufficiali e dei Sottufficiali, la cucina e il forno.

Nave Palinuro svolge due compiti principali: offrire il supporto necessario alla formazione degli Allievi Sottufficiali e contribuire alla proiezione d’immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza durante le campagne d’istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all’equipaggio, gli Allievi della Scuola Sottufficiali di Taranto (Mariscuola Taranto). In questa occasione gli Allievi Marescialli affrontano diverse settimane di navigazione, per molti di loro si tratta della prima esperienza d’imbarco durante la quale sono sottoposti ad un intenso programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, condotta della navigazione e nell’ambito etico-militare.