A Bormio esordio vincente per le ragazze della San Gabriele nelle finali nazionali u18

Esordio vincente per le ragazze della Madogas San Gabriele nelle finali nazionali under 18. A Bormio la squadra allenata da Peppe Del Fra è scesa in campo oggi pomeriggio per la prima sfida di qualificazione del girone A contro la SSV Bolzano. Pur dovendo rinunciare a Giorgia Di Croce, out per un fastidioso torcicollo, le vastesi si sono imposte per 3-0 (25-10/25-21/25-18) non risentendo per nulla dell'emozione dell'esordio. Miscione e compagne sono partite forte nel primo set, chiuso davvero agevolmente, anche se poi, nel secondo parziale, si sono complicate la vita lasciando spazio alle avversarie salite sul 14-8. A quel punto è iniziata la rimonta della San Gabriele che poi è andata a chiudere la partita sul 3-0.

Serviva vincere all'esordio e, soprattutto, risparmiare energie dopo il lungo viaggio di ieri e in vista della giornata clou di domani. Alla San Gabriele servirà battere Potenza, al mattino, e la Fenice Roma, al pomeriggio, per accedere al tabellone principale e proseguire il suo cammino nella rassegna tricolore.