"Il Sud in una foto" e "Una vita in vacanza": i due concorsi fotografici di Progetto Sud Festival

Novità di quest'anno di Progetto Sud Festival sono i due concorsi fotografici abbinati alla tre giorni di musica in programma a San Salvo Marina dal 24 al 26 agosto.

Gli organizzatori spiegano che come obiettivo hanno la promozione "dell’intrattenimento, l’arte del bello, la cultura dell’immagine e delle meraviglie del territorio, il divertimento, l’amicizia, la musica e l’interazione tra individui; sono due i temi proposti, #ilsudinunoscatto e #unavitainvacanza, per dare spazio sia a fotografi professionisti che ad amatori e principianti, e raccogliere immagini significative ed evocative sia tecnicamente che emozionalmente. Le più belle, saranno esposte in un’area allestita durante le tre serate del festival".

Per partecipare basta consultare il regolamento all'indirizzo http://progettosud.eu/concorso-fotografico/.

Gli scatti saranno esposti durante il festival che quest'anno vedrà alternarsi sul palco nel corso delle tre serate Planet Funk, Marlene Kuntz e Rocco Hunt [LEGGI].