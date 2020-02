"Circonvallazione, il marciapiede è una giungla. Sindaco e assessori si facciano un giro a piedi"

"Il sindaco Menna e gli assessori si facciano un giro a piedi per la città. Vedranno le condizioni di degrado delle strade di Vasto". Riccardo Alinovi, referente vastese dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, scatta le foto dell'erba alta che invade il marciapiede della circonvallazione Istoniense.

"La vegetazione è cresciuta al tal punto, che ormai non c'è più spazio per camminare. La città non può presentarsi in queste condizioni a giugno, all'inizio della stagione turistica. Inoltre, nelle zone trafficate, come l'incrocio tra corso Mazzini e via Giulio Cesare, le strisce pedonali sono quasi invisibili. Che fine ha fatto l'annunciato piano di rifacimento della segnaletica? Sindaco e assessori si facciano un giro a piedi per la città, invece di stare chiusi nel municipio".