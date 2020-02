Gli alunni della primaria danno vita all’opuscolo "C’era una volta Castiglione..."

Gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria di Castiglione Messer Marino hanno condotto uno studio sul territorio locale dando vita all'opuscolo "C'era una volta Castiglione...".

"Attraverso di esso vogliono far conoscere il proprio paese – spiegano dalla scuola – L'obiettivo del lavoro è stato quello di far comprendere alle giovani generazioni che ognuno di noi è figlio del passato, per cui non può dimenticare le proprie radici e prescindere da esse per costruire la propria identità culturale".