Terminata la stagione degli Aquilotti San Salvo, "Stagione positiva, grazie a tutti"

È terminata positivamente la stagione calcistica della società Aquilotti San Salvo. I responsabili della scuola calcio Roberto Rossi e Orazio Piermattei tracciano il bilancio di questa annata:

"Al termine della stagione sportiva è come di consueto tempo di bilanci, e di ringraziamenti. In primis i nostri ragazzi – i giocatori di tutte le categorie, dai più grandi ai più piccolii – che hanno onorato in ogni occasione la maglia che indossavano; i genitori per averci affidato i loro figli, per aver collaborato e per averci sopportato con pazienza; il Bologna Calcio, in particolare Francesco Morara responsabile del progetto 05-13 kids per averci confermato l’affiliazione 2017/2018, ringraziamo i loro tecnici-educatori Nicolò Mazzanti e Massimo Ventura per aver diretto varie sedute di allenamento dei nostri ragazzi; tutti gli sponsor, per aver avuto fiducia nel nostro progetto (Logistica Service srl - Ottica Desiato - Supermercati DECO – Imisca impianti tecnologici - Gruppo Mario Marmi - Nicola Manzi coordinatore regionale UILM - Mattias abbigliamentoTrivento – Bar Punto SNAI - Farmacia Di Croce - EdilColle di Davide Tracchia).

Un grazie particolare va a tutta la dirigenza degli Aquilotti San Salvo, al Presidente Matteo Corrado, ai dirigenti: Giacomo Persoglio, Massimo Boccongelli, Luca Costantini, Massimiliano Aprea, Tiziano Rossi, Davide Tracchia e al nostro commercialista Vincenzo Sorichilli; alla stampa e ai media locali, che non hanno mai fatto scemare l’interesse su di noi, rendendo visibile ogni nostra azione in campo e fuori; il fulcro della scuola calcio: i nostri allenatori e tecnici-educatori che hanno investito il loro tempo in questi 9 mesi interminabili: Roberto Rossi (allievi 2001/2002), Luigi Menna (giovanissimi 2003/2004), Massimo De Ninis (esordienti 2005), Gabriele Di Lallo (esordienti 2006), Lido Antenucci (pulcini 2007/2008), Renato Ottaviano (pulcini 2008), Orazio Piermattei (primi calci 2009 e piccoli amici 2010), Roberto Rossi e Giovanni Perrino (piccoli amici 2011/2012), Lucio Barisano (preparatore portieri).

Sperando di non aver dimenticato nessuno, vi auguriamo una buona estate e un arriverderci a settembre, sicuramente per un'altra stagione sportiva entusiasmante, con imortanti novità organizzative, societarie, strutturali e tecniche. Tutte mirano alla continuazione e alla crescita della nostra scuola calcio e della nostra società, senza mai dimenticare che questo è un gioco e alla base di tutto deve esserci il divertimento.

Vi ringraziamo ancora una volta e speriamo, che siete stati orgogliosi di aver indossato e di indossare la maglia degli Aquilotti San Salvo, cosi come noi siamo orgogliosi di voi".