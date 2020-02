Gli alunni della Martella protagonisti di ’Sport di classe’ e ’Scuola in movimento’

Scuola in Movimento e Sport di classe sono i progetti che, anche quest'anno, hanno coinvolto gli alunni delle scuole primarie nella pratica dell'attività motoria. La scuola primaria Martella, dell'istituto comprensivo G. Rossetti di Vasto, anche quest'anno ha aderito ai progetti promossi dal Coni e dalla Regione Abruzzo per la diffusione tra gli alunni dell'attività sportiva e la cura dell'alimentazione come strumento di sana crescita e prevenzione delle malattie.

Con Sport di Classe, coordinato dalla docente Domenica Di Pasquale e guidato dall'esperto di educazione fisica Nicola Bucciarelli, i bambini delle classi quarte e quinte hanno potenziato le loro capacità già acquisite negli anni precedenti e sono stati poi protagonisti di una festa finale nella palestra della scuola Rossetti.

A guidare Scuola in Movimento, promosso da Regione Abruzzo e Coni Abruzzo, sono stati Nicola Bucciarelli e Maria Chiara Tomei. Alla giornata finale hanno partecipato anche il presidente del Coni Abruzzo, Imbastaro, e l'assessore regionale Silvio Paolucci che hanno consegnato alla dirigente Maria Pia Di Carlo una targa per l'impegno dell'istituto nel progetto. Per tutti i bambini, dopo le prove svolte in palestra all'insegna del gioco e del divertimento, una medaglia ricordo consegnata dai due docenti di attività motoria.