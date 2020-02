Incidente auto-moto all’incrocio di Vasto Marina, ferite due giovani

Sono finite al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrecina di Vasto le due ragazze rimaste ferite nell'incidente di stanotte a Vasto Marina.

Per cause che la polizia sta accertando, all'incrocio tra la statale 16, via Donizetti, via Puccini e via Ragusa, si sono scontrate una Nissa Micra e un Booster Mbk 50. L'impatto è stato violento. Le due giovani che si trovano sul sellino sono state sbalzate probabilmente contro la vettura, come dimostrerebbero i danni riportati dal parabrezza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti.

Sul posto è intervenuto il 118, che ha provveduto a trasportare le due ragazze ferite nella struttura ospedaliera di via San Camillo de Lellis.