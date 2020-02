Garage e scantinati affittati in nero ai turisti, scattano i controlli

Garage e scantinati affittati ai turisti. Come se fossero case per le vacanze. Tutto in nero.

Il Comune di Vasto dichiara guerra all'abusivismo nel settore degli affitti estivi. Lo fa potenziando il contrasto a reati e irregolarità: "Con l'arrivo dell'ex direttore dell'Agenzia delle entrate, Maurizio Franceschini, e del nuovo dirigente del settore finanziario, Vincenzo Toma, avvieremo una lotta all'abusivismo nel settore degli affitti", dice a Zonalocale il sindaco, Francesco Menna. L'obiettivo è arginare la piaga dei "locali non idonei che vengono affittati in nero ai turisti".

Franceschini ha già preso servizio, Toma inizierà il prossimo 11 giugno il suo lavoro a palazzo di città.

"Con la mia amministrazione - rivendica il primo cittadino - è iniziata una stagione di recupero dell'evasione fiscale, fondamentale per non aumentare le tasse. La causa vinta contro le piattaforme petrolifere e il recupero di un milione mezzo di euro dall'evasione fiscale ci consentitono di non aumentare le tasse, a differenza di altri Comuni, a partire da Chieti. Le nostre aliquote sono tra le più basse della regione. Con Franceschini, Toma e le forze dell'ordine, potenzieremo la lotta all'evasione e all'abusivismo, combattendo il fenomeno degli affitti abusivi di scantinati e garage trasformati in alloggi per le vacanze".