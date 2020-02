Vasto United: dopo la doccia gelata dovrà guadagnarsi la promozione a Miglianico

Hanno festeggiato al triplice fischio finale, ma in settimana è arrivata la doccia fredda che ha spento – almeno per ora – l'entusiasmo per la conquista della Seconda categoria. Il Vasto United di Massimo De Ninis che domenica scorsa ha pareggiato 0 a 0 nella finale play off di Terza categoria contro il Torrebruna dovrà infatti compiere un altro passo per l'agognato traguardo.

La retrocessione dalla Serie D all'Eccellenza dei Nerostellati ha ridotto i posti a disposizione in Seconda categoria. Per questo l'unico rimasto in ballo i vastesi dovranno contenderlo alla vincitrice dei play off dei gironi chietini, il Perano (vittorioso per 3 a 0 contro il Ripa).

Un colpo di scena, questo, che ha sorpreso non solo la società vastese, ma anche la stampa. Nel comunicato di ieri, la Figc Abruzzo ha rimarcato la presenza da tempo della norma: "Come da meccanismo play off pubblicato in data 16 novembre 2017 le società Perano Calcio e Vasto United disputeranno una gara in campo neutro per determinare la squadra che sarà ammessa al campionato di seconda categoria per la s.s. 2018/2019.a".

La partita si giocherà, quindi, domenica 10 giugno sul campo neutro di Miglianico alle 16. In caso di parità si procederà alla disputa dei tempi supplementari e degli eventuali calci di rigore.