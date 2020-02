Per Douglas Scarlato doppio sorriso al Memorial Serresi: vince i 3000 ed è 2° negli 800

Doppio sorriso per Douglas Scarlato nella 7ª edizione del Memorial Serresi, manifestazione sportiva organizzata ad Ancona per ricordare lo storico dirigente dell'atletica leggera marchigiana. Oltre 700 gli atleti che, nelle diverse categorie, si sono dati battaglia sulla pista del campo Italico Conti di Ancona. L'atleta vastese dell'Aterno Pescara si è imposto nei 3000 metri, chiudendo la sua gara in 8'45.32 davanti a Marco Campetti (Atl. Recanati) e Luca Tassarotti (Smacliberty).

Secondo posto per Scarlato negli 800 metri corsi in 1'54.52. Questa gara è stata vinta da Stefano Massimi (Stamura Ancona), terzo Simon Kibet Loitanyang (Tx Fitness). Queste due medaglie arrivano a pochi giorni di distanza dal quarto posto ottenuto ad Agropoli nei Campionati Italiani [LEGGI]. Soddisfatti per queste prestazioni in crescita i dirigenti dell'Aterno Pescara e il suo allenatore vastese Alessandro Brattoli.