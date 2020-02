La primaria della "Salvo D’Acquisto" sbanca al concorso Amref "Via dalla strada"

Martedì 5 giugno sono state premiate le classi 3aA e 3aB della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo n°1 “Salvo D’Acquisto” di San Salvo, per essere risultate vincitrici del concorso “Via dalla Strada”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Il progetto “Via dalla Strada”, promosso da Ethos e AMREF, organizzazione non governativa internazionale che si impegna nella salvaguardia del diritto alla salute in Africa, propone di migliorare le condizioni socio-sanitarie di minori e adolescenti a rischio nella Contea di Dagoretti in Kenya.

L'iniziativa, che ha coinvolto sedici città italiane, mirava a sensibilizzare i più piccoli gettando il seme della cittadinanza attiva: cittadini capaci di contribuire ad affrontare le difficoltà del pianeta prestando attenzione alle realtà più svantaggiate. Il punto di partenza per gli studenti di sei regioni italiane (Umbria, Molise, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia) è stata la bellissima e amara fiaba ‘C’era una volta un re… anzi no, c’era una volta una principessa bellissima’ di Giobbe Covatta, storico testimonial Amref, ispirandosi alla quale i bambini hanno dovuto realizzare, singolarmente o in gruppo e con l’aiuto dei docenti, una creazione artistica. Quindi, un’opera con una qualunque tecnica artistica che riproducesse un personaggio o una scena della fiaba, oppure oggetti e manufatti con materiali di riciclo.

L’Istituto, grazie ai lavori prodotti dagli alunni delle due classi nella categoria “Arti creative”, ha fatto l’en plein (1°, 2° e 3° posto) guadagnando utili strumenti per le attività didattiche: 1 LIM (Lavagna Interattiva Multimediali), 1 Pc Laptop e 1 stampante a colori.

L’esperienza vissuta dagli alunni è risultata ricca e coinvolgente durante il percorso didattico-educativo a scuola. Entusiasti anche la dirigente, Annarosa Costantini, le insegnanti, Silvia Orfini e Maria Luisa Pardi, e i genitori sia per le riflessioni sulla tematica affrontata che per la partecipazione al concorso.

