"Pubblica illuminazione e raccolta rifiuti, coi nuovi contratti il Comune risparmierà

Risparmiare sul costo della corrente elettrica e della raccolta dei rifiuti, rinegoziando i contratti con Enel Sole e con il futuro gestore della differenziata. Francesco Menna punta a ottenere accordi convenienti per il Comune di Vasto.

"Il contratto relativo alla pubblica illuminazione risale al 2004 ed è antieconomico per la città, mentre su quello per la raccolta dei rifiuti si sta lavorando per abbattere i costi di almeno 400mila euro l’anno e alla questione delicata della rete metanifera che a seguito esito gara vedrà garantite zone del territorio oggi disservite", spiega il primo cittadino nella conferenza stampa convocata per rispondere alle polemiche dell'opposizione sul rendiconto consuntivo approvato ieri a maggioranza dal Consiglio comunale.

Il contratto con la Pulchra spa, la società mista pubblico-privato di cui il Comune ha il 51% delle azioni, scadrà a metà luglio. L'amministrazione ha deciso di mettere in vendita la quota pubblica. La Sapi srl, socia privata della Pulchra, possiede un diritto di prelazione.