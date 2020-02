San Salvo, al luogotenente Carnevale il riconoscimento "Comandante di stazione 2017"

Il luogotenente Antonello Carnevale, in servizio a San Salvo, ha ricevuto il premio come Comandante di stazione 2017 per meriti di servizio.

“Mi sono sentita molto onorata nel consegnare pubblicamente al luogotenente dei Carabinieri Antonello Carnevale l’attestato per meriti di servizio. Mi complimento con lui per il lavoro sin qui svolto come comandante della stazione di San Salvo dove sta garantendo sicurezza e legalità”.

Lo ha detto il sindaco Tiziana Magnacca partecipando ieri pomeriggio a Campobasso nella sede della Scuola Allievi Carabinieri alla celebrazione del 204° annuale di fondazione dell’Arma.

“È stata l’occasione per complimentarmi con il comandante della Legione Carabinieri Abruzzo-Molise, generale di brigata Michele Sirimarco, per l’impegno svolto dall’Arma nel nostro territorio: i Carabinieri accompagnano ogni giorno la vita degli italiani in un rapporto di fiducia quale presenza visibile dello Stato tra i cittadini. Confidiamo nel lavoro del luogotenente Carnevale e di tutti i Carabinieri perché non si abbassi il loro livello di attenzione nel garantire la legalità a San Salvo”.