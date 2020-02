Menna: "Opposizione ossessionata dal mio staff"

"Senza uno staff sarebbe impossibile portare avanti l’attività per qualsiasi sindaco, specie per una città di queste dimensioni. Stupisce che alcuni esponenti delle opposizioni perseverino in questa polemica inutile sul mio staff. Una vicenda sgradevole che ossessiona alcuni consiglieri". Francesco Menna, sindaco di Vasto, replica alle critiche del centrodestra dopo le dimissioni di Angelo Pollutri, che da ieri non è più membro della segreteria del primo cittadino.

“Angelo Pollutri - ribadisce Menna in un comunicato - non fa parte più dello staff del sindaco di Vasto. Per sue ragioni di natura professionale, ha rassegnato le dimissioni che mi erano state preannunciate già da diverso tempo. Lo ringrazio per il lavoro svolto e gli rivolgo i miei migliori auguri per le nuove sfide che lo attendono”.

"Il mio staff resta il meno costoso che la nostra città abbia mai avuto. Sfido chiunque a voler confrontare i costi dell'attuale ufficio di staff con quelli dei miei predecessori o di altri Enti: scoprirebbero che non c'è un costo complessivo minore dell'attuale".