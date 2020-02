Giovani talenti sul palco del Rossetti con il Gran Concerto del liceo musicale ’Mattioli’

È un anno speciale per il Liceo Musicale di Vasto che completa il suo primo ciclo di studi con il diploma per i primi ragazzi entrati in questo indirizzo del Polo liceale Mattioli. Un traguardo da celebrare con un Gran Concerto per rendere merito ai docenti e agli alunni che, in questi anni, hanno dimostrato una grande crescita ottenendo importanti risultati scolastici e riconoscimenti in ambito musicale in tutta Italia.

In un Teatro Rossetti con temperature che hanno messo a dura prova la resistenza del pubblico ma soprattutto dei giovani musicisti, la professoressa Clotilde Muzii ha condotto la serata iniziata con il Coro diretto dalla professoressa Tania Buccini. Spazio poi ai solisti, scelti a rappresentare le diverse classi di strumento: Antonio Buri (chitarra classica), Chiara Muratori (canto), Michele Taraborrelli (clarinetto), Tecla Benedetto (violoncello), Alfonso D'Ercole (pianoforte), Damiana Zaccardi (basso elettrico), Fabrizio De Nadai e Cristian Mignano (tromba), Elia D'Ovidio (batteria) e il quartetto di sassofoni formato da Nathan Ladisa, Paolo Maria De Luca, Michele Mariani e Irene Fortunato.

Sul palco è stata poi la volta dei gruppi di musica d'insieme che, di anno in anno, si arricchiscono di nuove esperienze dall'alto valore formativo. Ecco quindi che sono arrivate le trascinanti note della Jazz Band, diretta da Loris Baccalà, della Big Band diretta dal professor Nicola Mariani e infine l'orchestra diretta dai professori Federico Orlando e Gerardo Carbone.

Applausi per tutti i ragazzi e i complimenti della dirigente scolastica Maria Grazia Angelini, che ha formulato i suoi ringraziamenti ai docenti del musicale che con passione seguono la crescita dei ragazzi e dell'assessore alla cultura Peppino Forte che ha partecipato alla serata. In chiusura un particolare in bocca al lupo agli allievi che sosteranno la maturità affinchè continuino a coltivare questa grande passione per la musica anche dopo l'esperienza liceale.