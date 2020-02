A San Salvo Marina la finale nazionale di Lady Over

San Salvo ospiterà giovedì 9 agosto in piazza Cristoforo Colombo la finalissima nazionale di Lady Over, il concorso nazionale riservato alle donne da 30 anni in su, al termine di una selezione durata 15 tappe. Il concorso è alla sua terza edizione da un’idea di Antonio Monteferrante (Dj Bandana), Mauro Raspa (Max Dj) e Walter Cordisco.

Questa mattina la presentazione della fase finale nell’aula consiliare del Comune di San Salvo, che ha patrocinato l’iniziativa. Dopo il saluto del sindaco Tiziana Magnacca che ha fatto i migliori auguri agli organizzatori per un concorso che oltre alla bellezza valorizza la personalità e l’eleganza delle partecipanti.

L’assessore alla Cultura Maria Travaglini ha evidenziato: “È un concorso diverso dagli altri perché permette alle donne che partecipano di mettere in evidenza il proprio livello culturale e il gusto per la bellezza andando oltre l’età anagrafica con il coraggio di mettersi in discussione”.

I tre patron del concorso, nel ricordare che nella prima edizione vinse Patrizia Doganieri (52 anni) e nella seconda Rosalia Gentile (47,) hanno annunciato che l’ospite della serata conclusiva sarà Nino Formicola (Gaspare nel famoso duo Gaspare e Zuzzurro) vincitore dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. “Il nostro obiettivo – hanno detto – è di estendere questo concorso in tutte le regioni italiane. Siamo sulla giusta strada. Vorremmo che diventasse come è per le giovanissime Miss Italia di Mirigliani, con l’unica differenza che nel nostro caso sono donne over 30”.

Soddisfatto l’assessore al Turismo Tonino Marcello per la formula scelta da Raspa, Cordisco e Monteferrante: “E’una vetrina importante che dimostra la capacità di questo territorio di esportare format apprezzati e soprattutto di successo”.

Per chi ha interesse alla manifestazione o intende iscriversi può contattare i numeri 320.8573019 – 349.3270529 – 328.6483384.