Alla Vastese firmano il nuovo diesse Ruffini e il difensore Del Duca

Giornata di arrivi in casa Vastese Calcio. Oggi pomeriggio i presidenti Franco Bolami e Pietro Scafetta hanno accolto il nuovo direttore sportivo Ferdinando Ruffini, classe 1961 di Giulianova che in passato ha lavorato con Gallipoli, il settore giovanile del Pescara e l'anno scorso è stato al Francavilla. Ruffini ha avuto una importante carriera da giocatore come centrocampista come centrocampista con 250 gettoni in serie B tra Padova, Sambenedettese e Triestina e poi in serie C1 e C2 con Giulianova e ancora Padova e Triestina.

"Ringrazio il presidente Bolami, il co-presidente Scafetta e tutta la società per questa opportunità. Vasto è una piazza importante. Lavoreremo per allestire un organico all’altezza delle aspettative della stessa società e della tifoseria che si aspettano di vedere in campo una squadra che possa divertire ed ottenere risultati importanti".

Nella stessa giornata c'è stata la firma del difensore Pietromaria Del Duca. Di Terracina, classe 1991, 27 anni compiuti lo scorso 28 febbraio, di Terracina, Del Duca approda al club biancorosso dopo diversi anni di esperienza tra Serie C e Serie D. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Campobasso, impegnato nello stesso girone della Vastese, mentre in precedenza aveva giocato a Fano, San Marino e Aprilia (Serie C2) e Frosinone (C1), collezionando 83 presenze tra i ‘prof’, con 2 reti messe a segno. In D anni con le squadre Valle d’Aoste Sain Cristophe, Serpentara Bellegraovelano, Grosseto, San Severo e la già citata Campobasso (96 presenze totale condite da 6 gol).

“Poter giocare con la Vastese mi riempie di orgoglio e soddisfazione - ha detto Del Duca -conoscendo il blasone della squadra ed il calore della tifoseria. Mi farò trovare pronto ad iniziare al meglio questa nuova esperienza".