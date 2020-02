Ai Wind Music Awards Takagi&Ketra premiati per il triplo platino di ’L’esercito del selfie’

Dopo tanti successi con la loro firma d'autore, per la prima volta ieri sera Takagi&Ketra, Alessandro Merli e Fabio Clemente, sono saliti sul palco dei Wind Music Awards per ritirare un premio. All'Arena di Verona i due artisti hanno ricevuto il riconoscimento per i tre dischi di platino de L'esercito del selfie, loro singolo d'esordio dopo i brani prodotti per tanti cantanti, da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, presentatori della serata in cui vengono celebrati i successi della musica italiana.

Con loro sul palco c'era Giusy Ferreri, artista con cui sono tornati a collaborare dopo la fortunata Roma Bangkok, per presentare per la prima volta dal vivo quella che si candida ad essere una hit dell'estate 2018, Amore e Capoeira.

Per i due produttori è un'ulteriore tappa di un percorso che, in questi anni, li ha fatti affermare come "coppia d'oro" della musica italiana. I brani da loro prodotti conquistano sempre grandi successi e all'orizzonte si prospettano collaborazioni sempre più interessanti.

Solo un mese fa è stato lanciato Non ti dico no, brano prodotto da Takagi&Ketra con i Boomdabash, la band salentina di cui Clemente fa parte da anni, con la partecipazione di Loredana Bertè. E, come sempre, la canzone si è già piazzata in testa alle classifiche ed presente in alta rotazione in tutte le radio.