"La ragazza si è liberata di un grosso fardello. Sta ritrovando la serenità"

E' fissato per domani alle 10,30 l'interrogatorio dei due giovani accusati di violenza di gruppo ai danni di una ragazza che non ha ancora compiuto 16 anni. Verranno interrogati per rogatoria a Roma, nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, dove si trovano da due giorni. Da quando sono stati arrestati dai carabinieri di Vasto.

"La ragazza - racconta il suo avvocato, Fiorenzo Cieri - si è liberata di un grosso fardello che la opprimeva. Sta ritrovando la serenità e si è rituffata negli studi per superare questo triste momento. Abbiamo piena fiducia nel Tribunale dei minori".

Gli avvocati Giovanni e Antonino Cerella hanno parlato con il loro assistito, uno dei due giovani arrestati, minorenni anche loro come la vittima.

I due indagati devono rispondere di riduzione in schiavitù, violenza sessuale di gruppo, violenza privata, atti persecutori, pornografia minorile e cessione di sostanza stupefacente.