Si riunisce il consiglio comunale di San Salvo, contenzioso Icea all’ordine del giorno

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale per giovedì 7 giugno (ore 16.30) in seduta straordinaria in prima convocazione e per venerdì 8 giugno 2018 in seconda convocazione alla stessa ora.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

- Surroga del consigliere comunale Vincenzo Ialacci e contestuale convalida del consigliere Roberto Rossi - D.Lgs n. 267/2000

- Art. 64 regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: approvazione verbali sedute precedenti

- Interpellanze

- Contenzioso Icea/Comune San Salvo – approvazione transazione e provvedimenti consequenziali

- Comune San Salvo/P.R. - Sent. 22/18 Giudice di Pace Vasto riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio

- Ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi, ricadenti sul demanio tratturo - proposto dal Centro residenziale "Le Nereidi" sui terreni individuati catastalmente fg. 1 part. 4096 - convenzione aggiornata - approvazione