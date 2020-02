San Salvo, ciclista investito sulla Statale 16: trasferito in eliambulanza a Chieti

Un turista è rimasto ferito seriamente questa mattina dopo essere stato investito sulla Statale 16 mentre attraversava sulle strisce pedonali con la bici in territorio di San Salvo. L'incidente è avvenuto alle 10.30 in prossimità del km 503-400 (non molto lontano dal Poseidon).

L'uomo stava attraversando la trafficata arteria quando è stato preso in pieno da una Fiat Panda condotta da un 79enne di Dogliola; l'impatto è stato tremendo, l'investito è finito sul cofano infrangendo il parabrezza e ricadendo a terra.

È stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Vasto, ma poco fa i medici hanno deciso di trasferirlo all'ospedale clinicizzato di Chieti in eliambulanza.

Sul posto, dopo l'incidente, sono intervenuti i vigili urbani di San Salvo che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'investimento; il veicolo è stato sequestrato. L'investito è residente in Svizzera (originario di Mafalda).