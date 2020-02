Il Team Audax Vasto impegnato su tre fronti, per Melito una randonnèe da 400 km

Doppio appuntamento per il Team Audax Vasto domenica 27 maggio con due gare ciclistiche. In sei hanno preso parte alla randonnèe di Melfi, su un percorso di 200 km. C'erano Pasquale Melito, Giuseppe Giannone, Giovanni Notarangelo, Giuseppe Di Salvo e gli esordienti in una gara di questa tipologia Piero Ciffolilli e Levino Frasca. Nella stessa giornata la società vastese è stata rappresentata alla gran fondo di San Benedetto del Tronto da Marco Del Villano e Francesco Di Silvio.

Domenica scorsa appuntamento super impegnativo per il presidente Pasquale Melito che ha partecipato ad una randonnèe da 400 km. a Lusciano (Caserta) sulle orme di Annibale. "È stata una gara molto dura, con partenza da Lusciano alle 15.30 del sabato, pedalando anche di notte per far ritorno al punto di partenza domenica alle 15. L'ho vissuta con molta soddisfazione e un po' di stanchezza.

Ora, dopo un po' di riposo, si pensa alle altre gare da affrontare sempre con il nostro motto, nè forte, nè piano ma lontano. Dopo questa esperienza voglio ringraziare i compagni di viaggio con cui ho condiviso i tanti chilometri di strada".