Rotary campus Franca Marrollo, 4 premi per i giovani poeti della scuola Spataro

Quattro giovanissimi poeti della Scuola Primaria “G. Spataro” del comprensivo n.1 di Vasto sono stati premiati il 2 giugno 2018 a Roseto degli Abruzzi , presso il Villaggio Vacanze Lido D’Abruzzo, nell’ambito del concorso di poesie Rotary Campus Abruzzo e Molise "Franca Marrollo", quest’anno alla nona edizione. Grandissima l’emozione dei ragazzi, dei genitori e dell’insegnante Rosaria Spagnuolo.

Un bellissimo risultato, considerando le oltre 80 poesie arrivate da tutto l’Abruzzo e Molise, con componimenti singoli e di classe, sulla delicata tematica delvolontariato e della solidarietà, per ricordare una donna vastese moltospeciale “Franca Marrollo”, un’insegnante di grande cuore e sensibilità.

Dieci le poesie premiate, cinque in lingua italiana e cinque in dialetto, tra i vincitori oltre alla Spataro di Vasto, la scuola primaria di Casalbordino, di Atessa, di Pescara e di Guardiagrele. Poesie molto belle e significative che, con le parole semplici dei bambini, hanno permesso un momento di grande riflessione anche nel pubblico degli adulti presenti. La giuria popolare ha espresso la valutazione, dopo la declamazione delle poesie da parte deiragazzi, che sommata alla valutazione della giuria del concorso ha permesso lagraduatoria definitiva.



I quattro ragazzi della Scuola “G. Spataro” si sono classificati in questo modo:



Raul Zinni della quinta C al secondo posto con la poesia “Il Nuovo” https://youtu.be/Fy8U_n7SvOI



Isabela Dinu della quinta B al terzo posto con la poesia “Le piccole cose”, https://youtu.be/CpnOob81BB8

Matteo Bevilacqua della quinta B al terzo posto con la poesia in dialetto “Li chilihurd’l’amor” https://youtu.be/jsq08y-yQH4

Aurora Potalivo della quinta C al quarto posto con la poesia “Gnè n Angl” https://youtu.be/QDBIK40VZLM