Minorenne ricattata, Menna: "Non arrendiamoci alla moda che ci vuole soli e deboli"

"Episodi come questo richiamano all'urgente bisogno di recuperare uin sistema di valori condivisi". E' il messaggio che il sindaco di Vasto, Francesco Menna, rivolge a tutta la città dopo la notizia dell'arresto di due minorenni accusati di riduzione in schiavitù, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile e atti persecutori contro una ragazza che non ha ancora compiuto 16 anni [LEGGI].

"Stringiamoci - è l'esortazione di Menna - intorno ai nostri giovani. Non lasciamoli soli ad affrontare un mondo in continuo cambiamento, in cui un click ti fa diventare padrone del mondo e, nello stesso tempo, ti costringe a bruciare le tappe della vita.

Un mondo in cui si è veri solo quando si mettono in piazza sentimenti e passioni, in cui si è forti quando si nascondono paure ed ansie, in cui si è fonte d'ispirazione per gli altri quando si vince nell'eterno bisogno di essere sempre al centro della scena.

Non arrendiamoci alla moda che ci vuole soli e deboli!

Episodi come questo richiamano all'urgente bisogno di recuperare un sistema di valori condivisi. E' una sfida che deve vedere uniti TUTTI: istituzioni famiglie, scuola, realtà sportive, religiose ed associative.

La cosiddetta società civile, a cui ciascono di noi appartiene, deve fondarsi sull'autorevolezza di chi si trova a guidarla.

Solo con rinnovati esempi di dignità umana, trasmetteremo ai nostri figli un domani di giustizia, di libertà e di pace".