I ragazzi della Promo Tennis Vasto vice campioni regionali under 18

Secondo posto nel campionato regionale under 18 a squadre per la Promo Tennis Vasto. La squadra guidata dal maestro Nicola Troiano e formata da Alessandro Falcucci, Oscar Battilana, Marco Marinaro e Andrea D'Alessandro, è stata sconfitta nella finale della competizione regionale sul campo del Ct Pescara che ha quindi conquistato il titolo. Nella semifinale di venerdì la Promo Tennis si era imposta 2-1 contro il Ct Sambuceto. Sconfitta 6-3/7-5 per Falcucci, vittoria di Marinaro contro La Torre, 6-1/6-0 e vittoria 6-2/6-2 del doppio Marinaro-Falcucci contro Marsilio-La Torre.

Nella sfida di ieri Battilana è stato sconfitto 6-2/6-3 da Rapposelli e Falcucci ha perso 6-3/6-3 contro Terenzio rendendo così superflua la disputa del doppio. Per la squadra della Promo Tennis, vice campione regionale, la delusione per la sconfitta è mitigata dalla soddisfazione per il buon cammino fatto dai suoi ragazzi anche in questo appuntamento. Il presidente Pino D'Alessandro ha fatto i complimenti ai suoi giovani giocatori che, ancora una volta, hanno dato prova di bravura a livello regionale.