Douglas Scarlato 4° nei 3000 siepi ai Campionati Italiani giovanili di Agropoli

Quarto posto per Douglas Scarlato nei 3000 siepi ai Campionati Italiani giovanili di atletica leggera di Agropoli. Il giovane atleta vastese, tesserato per l'Aterno Pescara, è sceso in pista nella categoria promesse riuscendo a piazzarsi ad un soffio dal podio coprendo la distanza della gara in 9'22.40, migliorando di due secondi e mezzo il suo tempo di accreditamento.

A vincere la gara, conquistando il titolo di Campione Italiano, è stato Simone Colombini (La Fratellanza 1874), secondo posto per Matteo Spanu (Atletica Malignani), terzo per Emanuel Daniel Ghergut (Toscana Atletica Futura). Per quattro secondi Douglas Scarlato non è riuscito a salire sul podio ma ha fatto un ulteriore passo avanti nel suo percorso sportivo migliorandosi di gara in gara.