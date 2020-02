Beach 1, sulla spiaggia di Vasto vincono Cappio-Windisch e Scampoli-Varrassi

Primo torneo dell'estate targato Beach On sulla spiaggia di Vasto Marina. Nel fine settimana i campi del Lido Acapulco, oltre a quelli di Zio Fiore e Sabbia d'Oro, hanno ospitato le sfide tra le 48 coppie provenienti da tutta Italia a caccia della vittoria finale in una tappa Beach 1 che metteva in palio 3mila euro di montepremi. L'evento sportivo, organizzato dal team capitanato da Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio, è stata una delle manifestazioni di Abruzzo Open Day e ha visto i beachers sfidarsi in partite di ottimo livello con una buona affluenza di appassionati e di pubblico.

Nel torneo maschile vittoria di Paolo Cappio e Jacob Windisch sul Michienzi e De Fabritis, al terzo posto Terranova-Gambarelli. In campo femminile finale tutta azzurra con le atlete del Club Italia. A vincere sono state la vastese Claudia Scampoli in coppia con la rosetana Dalila Varrassi contro Piccoli-They. Terzo gradino del podio per Benazzi-Leonardi.

Il prossimo appuntamento sulla spiaggia vastese, sempre curato da Beach On, sarà dal 26 al 28 giugno con la tappa del Campionato Italiano maschile e femminile under 19 e under 21.