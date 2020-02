Al Vasto United basta lo 0 a 0 per salire in Seconda categoria

Al Vasto United del presidente Marco Di Tullio basta un pareggio a reti bianche per volare in Seconda categoria raggiungendo i vincitori del campionato del Casalanguida. I biancorossi – forti del miglior piazzamento finale – ieri hanno sfidato il Torrebruna sul campo dello stadio Aragona.

Poche le emozioni sottoporta, numerosi, invece, i cartellini: la partita è finita in anticipo per i vastesi Colonna (colpo proibito al granata Salvatore) e Colantonio (doppia ammonizione), rosso anche per Di Ninni (sempre dello United) quando era già uscito dal campo. Nonostante la doppia inferiorità numerica, lo United è riuscito a resistere all'avanzata del Torrebruna conquistando la promozione in Seconda.

I vastesi allenati da mister De Ninis (reduce dalla vittoria del campionato con il Lentella l'anno scorso) salgono di categoria nella loro seconda stagione dopo aver recentemente conquistato la prima edizione della Coppa provincia.

In Seconda, tra gli altri, ritroveranno il Casalanguida, la Virtus Tufillo salvatasi ai play out, il Roccaspinalveti sceso dalla Prima e un'agguerrita Odorisiana che dopo aver perso la finale play off col Real Casale cercherà di essere una delle protagoniste del campionato.

Per il Torrebruna si tratta della seconda eliminazione ai play off dopo l'uscita in semifinale contro la Sansalvese dell'anno scorso. Dopo l'approdo in finale in questa stagione, il salto di qualità è rimandato alla prossima stagione.