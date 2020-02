Corpus Domini, celebrazioni sentite e partecipate a Vasto

A centinaia nel centro storico per venerare il Santissimo Sacramento. La processione tra le vie della città antica ha rinnovato ieri la tradizionale celebrazione del Corpus Domini a Vasto. Oggi la cerimonia si terrà a Chieti.

Anche quest'anno è stato monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, a presiedere la funzione eucaristica nella chiesa di Santa Maria Maggiore e il successivo corteo religioso, cui hanno partecipato i parroci della città, le confraternite religiose, i numerosi bambini che di recente hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione e tanti cittadini.



Monsignor Forte, seguito dal lungo serpentone di fedeli, ha portato il Santissimo Sacramento in processione nel cuore della città: in via Santa Maria, corso de Parma, piazza Diomede, piazza Rossetti, via Cavour, corso Nuova Italia, per poi tornare in piazza Rossetti, piazza Diomede e corso de Parma fino a giungere davanti alla cattedrale di San Giuseppe, dove monsignor Forte ha impartito la benedizione a tutti i vastesi.