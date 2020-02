Con le barche fino a ’Canale’: così gli amici hanno ricordato Massimiliano Caruso

Una corona di fiori in mare e i palloncini che volano in cielo. Così questa mattina i familiari e gli amici hanno ricordato Massimiliano Caruso, odontoiatra vastese scomparso a soli 38 anni lo scorso 19 aprile. Ventotto imbarcazioni hanno raggiunto il tratto di mare antistante la spiaggetta di località Canale, tanto cara da Massimiliano, tante anche le persone che hanno partecipato da riva a questo momento intenso e commovente.

Padre Tonino, della parrocchia Incoronata, ha dato un profondo messaggio ai presenti: "Tutti l'avete l'avete amato - dice parlando di Massimiliano - e l'amore non muore, vive, è per sempre e vince sulla morte. Gesù è qui con noi e ci benedice, uno ad uno. E Massimiliano prega con lo sguardo rivolto verso il cielo e verso l'orizzonte di questo mare che lui ha amato così tanto da farlo suo".

Sulla stessa barca c'erano il fratello di Massimiliano, Piergiorgio, e la moglie Antonella che ha voluto esprimere la sua gratitudine verso gli amici che, in queste settimane, sono stati accanto a lei e a sua figlia Vita Maria. "Massimiliano amava la vita, il mare e amava i suoi amici. Lui diceva che per fare un uomo di mare ce ne vogliono dieci di terra. E lui era un vero uomo di mare. Tutti abbiamo condiviso tante esperienze su queste barche con lui e oggi siamo tutti qui".

Il lancio della corona in mare è stato accompagnato dal lancio di palloncini bianchi e celesti dalle barche e da riva e dal suono delle sirene di segnalazione. Una mattinata intensa per continuare a far vivere il ricordo di Massimiliano, giovane professionista innamorato del mare e amato da tutti per la sua grande bontà. A tutti è stato consegnato un biglietto ricordo con una sua foto, che lo immortala sorridente a pesca, e la citazione di una frase che ripeteva sempre, "Stai sereno".