Tre giorni di concerti in piazza Rossetti: "Aspettando la Rassegna musicale di via Adriatica"

Aspettando la Rassegna musicale di via Adriatica. Si intitola così la tre giorni di concerti che inizia stasera, alle 19, nel centro storico di Vasto.

"Tre concerti - annuncia l'organizzatore, Ivo Menna, responsabile dell'associazione Il Cineocchio - che si terranno in Vasto a Piazza Rossetti nei giorni di 2,3,4 giugno. In collaborazione con il micro universo del settore dei commercianti del centro storico e della amministrazione di Vasto, nella certezza che vorrete dare ampia presenza a questi tre avvenimenti musicali che ci vedono impegnati da anni a a cercare di suscitare curiosità e interesse rivolgendoci alla città e alla periferia cittadina affinchè si rompa quel negativo isolamento tra centro storico e periferia; ricostruire momenti di comunità sociale che sentiamo perduta da molto tempo".

Oggi - "Ritorna con vera attesa a Vasto, uno dei cantautori americani da almeno 4 anni e molto atteso dai suoi estimatori, Dirk Hamilton. In Piazza Rossetti il giorno si sabato 2 giugno alle ore 18.30 Dirk Hamilton salirà sul palco accompagnato da altro importante chitarrista.

Considerato uno dei grandi misconosciuti della canzone d’autore americana, negli anni ’70, Dirk Hamilton (Indiana, 1949) ha inciso LP divenuti dei classici per gli intenditori e pezzi immancabili della raccolta di qualsiasi appassionato dei cosiddetti songer/songwriter.

Dotato di una vena introspettiva e di uno script che lo mantiene costantemente a cavallo tra l’intimismo e il rock and roll, ma non scevro da influenze roots e r&b, per la sua genuinità Hamilton è sempre rimasto ai margini del music business e delle classifiche, nonostante l’ottima stampa e un vasto seguito. Ciò lo ha condotto, ai primi anni ’80, a ritirarsi dalle scene per quasi un decennio, prima del ritorno nel 1990 con l’italiana Appaloosa. Sia gli album incisi con l’etichetta milanese che quelli successivi hanno rivelato un artista dall’ispirazione immutata e dalla profondità intatta.

Il suo ultimo cd Touch and Go ha avuto recensioni estremamente positive e premesse benauguranti a conferma della qualità artistica di Hamilton In duo con Roberto Formignani".

Domani - "Domenica 3 giugno, a Vasto in Piazza Rossetti, la Associazione Il Cineocchio organizza, in collaborazione con i commercianti del centro storico di : Vasto in centro, e con il Comune di Vasto, un concerto del gruppo Soul Crusader Again dedicato a Bruce Springsteen. Il concerto vive nel quadro e anticipa la Rassegna musicale di Via Adriatica giunta al suo decimo anno.

Il concerto cammina in tutta Italia ed è inutile ribadire che il sicuro successo riscontrato è il risultato di forte impegno ed emozione nel rappresentare il mondo poetico musicale di Bruce Springsteen, con anche rare canzoni del suo repertorio.

Nel concerto si eseguiranno anche alcuni brani 'storici' dell'era rock-folk del '68, canzoni come 'We Shall Overcome' (di Pete Seeger), 'I Shall Be Released' o 'Like A Rolling Stone' (di Bob Dylan), brani amati e interpretati anche dallo stesso Springsteen".