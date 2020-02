Iannone in seconda fila al Mugello: partirà dalla quarta posizione

Andrea Iannone partirà dalla quarta posizione nel Gran Premio d'Italia. Il pilota vastese della Suzuki, molto positivo sin dai primi turni di prove libere, è riuscito a staccare un eccellenze 1'46.347, record della pista migliorato di oltre un secondo, facendo meglio di Lorenzo, Marquez e Petrucci che pure erano andati fortissimo.

Nel secondo tentativo Iannone non riesce a migliorare il suo tempo mentre in pista scatta la bagarre che alla fine premia Valentino Rossi (1'46.208), in pole position, davanti a Lorenzo e Vinales. Iannone aprirà la seconda fila, davanti a Petrucci e Marquez.

In una stagione in decisa crescita, Andrea Iannone ha dimostrato anche in questi giorni al Mugello di poter competere nuovamente con i migliori. Il buon tempo staccato in prova è una iniezione di fiducia in vista della gara di domani in cui, davanti al pubblico di casa, il vastese saprà certamente essere protagonista. In una fase cruciale della stagione, in cui dovrà definirsi il suo futuro, che sarà certamente lontano dalla Suzuki, questi ottimi risultati sono certamente messaggi significativi da lanciare al mondo della MotoGp per riaffermare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, il suo valore.

La griglia di partenza: Rossi, Lorenzo, Vinales, Iannone, Petrucci, Marquez, Dovizioso, Crutchlow, Zarco, Rins, Miller, Morbidelli, Rabat, Syahrin, P. Espargaro, Bautista, Smith, Nakagami, Luthi, Pedrosa, A. Espargaro, Abraham, Redding, Simeon.