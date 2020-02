I lavoratori della TE Connectivity dicono "Sì" all’ipotesi di accordo sul premio di risultato

I dipendenti della TE Connectivity hanno detto sì all'ipotesi di accordo sul premio di risultato che ora i sindacati sono chiamati a discutere con l'azienda.

È questo il risultato del referendum tenutosi nello stabilimento sansalvese lunedì e giovedì scorso: il "Sì" ha prevalso con l'81% dei voti.

"Ora discuteremo con l'azienda dell'ipotesi fatta qualche giorno fa – spiega Arnaldo Schioppa della Uiltec – l'11 giugno arriverà a San Salvo anche il nuovo dirigente europeo che d'ora in avanti si occuperà della TE e riapriremo la partita degli investimenti".

Tra i punti previsti dall'ipotesi di accordo ci sono il raggiungimento del 120% del risultato, la discussione sul rinnovo ogni anno (a ottobre) e la garanzia del 50% anche in caso di mancato raggiungimento . In virtù di quest'ultima proposta, per i 200 dipendenti arriveranno 500 euro in più già l'anno prossimo [LEGGI].