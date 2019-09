"Componente di staff del sindaco si assenta, ma il Comune non fornisce i documenti"

"Il segretario del sindaco si assenta e il Comune di Vasto non fornisce la documentazione". Lo afferma Alessandro d'Elisa, consigliere comunale del Gruppo misto.



"In data 24 maggio - scrive in un comunicato il rappresentante di centrodestra - ho provveduto a richiedere al responsabile della trasparenza e dell'anticoruzione del Comune di Vasto, dottoressa Angela Erspamer, la copia di alcuni atti per controllare la prolungata assenza dal lavoro del dipendente e componente dello staff del sindaco, signor Angelo Pollutri.



Nonostante numerosi solleciti orali e scritti, alla data odierna non mi è stato dato alcun documento, nè dagli uffici e nè tanto meno dalla garante dell'anticorruzione, dottoressa Erspamer, circa eventuali richieste o giustificativi presentati dal dipendente Angelo Pollutri.



A questo punto - sostiene d'Elisa - riscontrando ostruzionismo e trovandomi nelle condizioni di non poter svolgere il ruolo di consigliere comunale, garantito dagli articoli 43 e 44 del Testo unico degli enti locali e dall'articolo 22 dello Statuto comunale, non essendo chiaro il motivo di questa inerzia da parte del comune di Vasto, ho deciso di rivolgermi al Prefetto di Chieti affinché autorizzi il rilascio dell'accesso agli atti. Contestualmente ho informato della vicenda il presidente della commissione di vigilanza", Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia), "chiedendogli di convocare una seduta della commissione per convocare i responsabili di questo stato di opacità, alimentato da perdite di tempo che sembrano fatte appositamente.

Riteniamo che il segretario generale, dottoressa Angela Erspamer, debba essere garante dei diritti di tutti i consiglieri e di tutti i cittadini, e non solo delle richieste degli interessi dei consiglieri di maggioranza".