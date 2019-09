Stella Maris: processione di fedeli e lancio della corona di fiori in mare

La venerazione di Santa Maria di Stella Maris si rinnova nella processione per le vie della riviera. E' sempre vivo, a Vasto Marina, il culto della Madonna che protegge la località balneare.

Ieri pomeriggio, la celebrazione conclusiva della ricorrenza è iniziata alle 17,15 con il rosario, proseguendo con la celebrazione eurcaristica officiata da padre Nicola Galasso, ministro provinciale dei frati cappuccini, nella chiesa dedicata alla Vergine.

Al termine della messa, i fedeli, guidati dal parroco, padre Luigi Stivaletta, hanno accompagnato la statua di Santa Maria di Stella Maris fino al pontile (chiuso in attesa del rifacimento della pavimentazione, ma riaperto per l'occasione) per la benedizione e l'ormai tradizionale lancio della corona di fiori in mare quale buon auspicio per marinai, pescatori, operatori turistici e bagnanti.

Nel percorso, il corteo dei fedeli è stato accompagnato dalle note del Complesso bandistico San Martino.