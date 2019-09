San Salvo Marina, i bambini tornano in spiaggia per "Puliamo a fondo"

Domani 2 giugno bambini e adulti saranno impegnati nella pulizia della spiaggia e dei fondali per la quinta edizione di Puliamo a fondo organizzata dalla Scuba Global Service.

Gli organizzatori spiegano: "È una giornata dedicata a sensibilizzare piccoli e grandi al rispetto per l'ambiente, tramite un esempio pratico come quello di pulire i fondali marini con l'aiuto dei subacquei della Scuba Global Service e le spiagge con l'aiuto dei bambini, facendo capire ai più piccini, e non solo a loro, gli effetti negativi non solo dell'inquinamento ma anche di un piccolo gesto come quello di buttare una cartaccia per terra".

L'appuntamento aperto a tutti – organizzato in collaborazione con il Comune di San Salvo – è alle 9.30 al biotopo di San Salvo marina.

INFO

Diego: 340 1538240