Le mareggiate portano i rifiuti in spiaggia, operai al lavoro in vista del 2 giugno

Taniche e contenitori di plastica, reti, buste, rami e altri materiali, nelle ultime ore sono stati depositati dalla mareggiata sulla riva dell’arenile compreso tra la bagnante e il pontile. In queste ore le squadre di Pulchra Ambiente, "tempestivamente rinforzate nel numero di addetti – spiega la stessa società – si stanno adoperando per rimuovere tutti i rifiuti ed assicurare, in occasione della Festa della Repubblica, l’arenile pulito. Una pulizia straordinaria aggiuntiva rispetto a quella prevista da contratto".

Non è un fenomeno nuovo per il litorale di Vasto, che spesse volte viene interessato da mareggiate con accumulo di rifiuti. Tutti materiali scaricati in mare dai corsi d’acqua o dalle navi in transito.